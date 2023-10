Nach den Jagdszenen in Dagestan: Für Juden ist es in Russland nicht mehr sicher – der Kreml schlägt sich auf die Seite der Hamas

«Ich dachte immer, uns passiert das nicht»: Nach Küchenbrand bleibt St.Galler Treuhänder auf 100'000 Franken Schaden sitzen

Ein Feuer in Stefan Wiesers Küche zerstörte sein ganzes Hab und Gut. Weil die Polizei die Ursache in der Elektronik des Mikrowellengeräts vermutet, kämpft er dafür, dass die Herstellerin haftet – bisher erfolglos.Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.

Auf der Suche nach Juden: Mob stürmt Flughafen in RusslandAuf der Suche nach Israelis und Juden haben in Russland über 100 Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den Hauptstadtflughafen gestürmt. Weiterlesen ⮕

Armeesprecher: Israelische Bodentruppen weiter im GazastreifenNach Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen befinden die Truppen sich nach… Weiterlesen ⮕

Malta-Treffen: Ukraine lobt «Einheit» gegen RusslandPräsident Selenskyj hat das Malta-Treffen gelobt. 66 Staaten vertreten die vor einem Jahr erstmals präsentierte «Friedensformel». Weiterlesen ⮕

Malta-Treffen: Ukraine lobt «Einheit» gegen Russland ++ Hohe Verluste Russlands bei Kämpfen um ukrainisches AwdijiwkaSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Ukraine erwartet strategische Niederlage Russlands ++ Malta-Treffen: Ukraine lobt «Einheit» gegen RusslandSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Während Gegner Lugano hadert: YB hat nach dem Europacup seit zwei Jahren nicht mehr verlorenAm Sonntag treffen die Young Boys auswärts auf den FC Lugano. Beide Teams haben unter der Woche im Europacup gespielt. Es kann nur einen Sieger geben. Weiterlesen ⮕