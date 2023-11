Nach Alcaraz auch Medwedew in der 2. Runde gescheitert

Der Kanadier Félix Auger-Aliassime, der vergangenen Sonntag etwas überraschend den Titel bei den Swiss Indoors in Basel erfolgreich verteidigt hatte, schied ebenfalls aus. Er unterlag dem Griechen Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen, nachdem er am Dienstag noch erfolgreich ins Turnier gestartet war.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFSPORT: Nach Alcaraz auch Medwedew in Paris-Bercy outHier finden Sie die wichtigsten Tennis-Kurzmeldungen des Tages.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Auch Medwedew in Paris-Bercy out – Djokovic problemlos weiterNach der Weltnummer 2 Carlos Alcaraz ist am ATP-1000-Turnier von Paris-Bercy auch Daniil Medwedew frühestmöglich ausgeschieden. Der als Nummer 3 gesetzte Russe unterlag nach einem Freilos in der 2. Runde dem Bulgaren Grigor Dimitrov 3:6, 7:6, (7:4), 6:7 (2:7).

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Wahlanalyse: Mehr GLP-Stimmen nach links als nach rechtsAus der Statistik zu den Nationalratswahlen vom 22. Oktober lässt sich herauslesen, wie sich die Parteien gegenseitig unterstützt haben.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Gaza: Grenzübergang nach Ägypten für Zivilisten geöffnet ++ Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas»Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Carlos Alcaraz von Roman Safiullin beim Masters-1000-Event in Paris überraschtCarlos Alcaraz, die Weltnummer 2, wird beim Masters-1000-Event in Paris vom russischen Qualifikanten Roman Safiullin überrascht. Der Russe besiegt in der 2. Runde den Favoriten 6:3, 6:4. Alcaraz kehrte nach einem Freilos ins Turniergeschehen zurück, nachdem er in der Vorwoche in Basel mit Schmerzen im linken Fuss und im Rücken auf einen Einsatz verzichtet hatte. Der junge Spanier, der seit seinem Sieg in Wimbledon gegen Novak Djokovic im Juli kein Turnier mehr gewonnen hat, richtet nun den Fokus auf das letzte grosse Event in diesem Jahr. Das Masters der besten acht Spieler wird Mitte November in Turin gespielt.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Carlos Alcaraz wird beim Masters-1000-Event in Paris überraschtCarlos Alcaraz, die Weltnummer 2, wird beim Masters-1000-Event in Paris vom russischen Qualifikanten Roman Safiullin überrascht. Der Russe besiegt in der 2. Runde den Favoriten 6:3, 6:4.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕