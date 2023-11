Nach 431 Minuten ohne Tor: Jovanovic bricht den Bann für den FCB

Inhalte mit Geoblocking können nur in der Schweiz abgerufen werden.

BERNERZEITUNG: Wahlanalyse: Mehr GLP-Stimmen nach links als nach rechtsAus der Statistik zu den Nationalratswahlen vom 22. Oktober lässt sich herauslesen, wie sich die Parteien gegenseitig unterstützt haben.

AARGAUERZEITUNG: Gaza: Grenzübergang nach Ägypten für Zivilisten geöffnet ++ Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas»Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

NAU_LIVE: FCB: «Kein Tor des Monats»-Post sorgt weltweit für SchlagzeilenDer FCB sorgt für weltweite Schlagzeilen: Weil die Bebbi kein Tor schossen, entfällt die Abstimmung zum «Tor des Monats». Der Post landet sogar in Asien-Medien.

TAGBLATT_CH: Schwarzenbacherinnen und Schwarzenbacher sehen nur das Tor zum SchlossVom Schloss sehen die Schwarzenbacherinnen und Schwarzenbacher nur das Tor zur Auffahrt. Als es 2001 zum Verkauf stand, machten Inserate mit einem Kaufpreis von 16 Millionen Franken die Runde. Die Sonntage sind normalerweise ruhig in Jonschwil. Auch am 11. März 2001 geschah auf den ersten Blick nicht viel im Dorf an der Thur. Ab und zu regnete es. Doch im Gemeindehaus wurde an diesem Tag ein Mann erwartet, der die Zukunft der Gemeinde und sogar den Steuerfuss des Kantons verändern sollte. Zumindest eine Zeit lang hatte man das geglaubt. Rätselhaft: Trotz Wohnungsknappheit baut die Schweiz so wenig wie seit über zehn Jahren nicht – was ist da los? Obwohl die Tage der Rondelle gezählt sind, ziehen neue Mieter ein – zum Beispiel «The Ami» aus Rorschach Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.

BERNERZEITUNG: Frühere YB-Spieler: Haris Tabakovic, Michael Frey, Gianluca Gaudino & Co.Während Haris Tabakovic Tor um Tor schiesst, ist Michael Frey verbannt. Immerhin hat er einen Vertrag – im Gegensatz zu anderen früheren YB-Spielern.

NAU_LIVE: Niederreiter verliert mit den Winnipeg Jets gegen die New York RangersMichael Carcone (3 Tore/1 Assist) und Jack McBain (2/2) verzeichneten je vier Skorerpunkte. Das Tor für Chicago zum 1:0 erzielte nach 28 Sekunden der 18-jährige Connor Bedard. In seinem neunten NHL-Spiel war er zum vierten Mal erfolgreich.2:3 nach Verlängerung. Der Churer Stürmer trug sich nach vier Punkten in den vorangegangenen zwei Partien diesmal nicht in die Skorerliste ein. Das entscheidende Tor für die Gäste schoss Mika Zibanejad 26 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung. Artemi Panarin, der für das 1:0 (19.) der Rangers verantwortlich zeichnete, hatte bei allen drei Toren seines Teams den Stock im Spiel.

