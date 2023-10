myWorld setzt auf wegweisende Shopping-Technologien

myWorld, der Betreiber des internationalen myWorld Benefit Program, setzt weiterhin auf wegweisende Shopping-Technologien. Im Rahmen der diesjährigen Keynote, die kürzlich in Slowenien stattfand, gab das Unternehmen einen Ausblick auf die Neuerungen, die das Einkaufserlebnis für Shopper und Partner in naher Zukunft noch attraktiver machen sollen – im E-Commerce-Bereich genauso wie im stationären Handel.

KI-basierte Shopping-Service-Assistenten, Zahlen per E-Wallet und eine „Everything App“ für den Handel – das sind einige der Schlagworte, um die sich in der Entwicklungsabteilung von myWorld derzeit alles dreht. Die Zielvorgabe ist klar festgelegt: Modernste Technologien sollen es den Kunden überall auf der Welt so einfach wie möglich machen, bei ihren täglichen Einkäufen Geld zu sparen.

„Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten schon Riesenschritte in diese Richtung gemacht. Das beliebte ,Scan & Go’-Feature in der myWorld App beispielsweise erleichtert Kundentransaktionen für alle Beteiligten erheblich. Darüber hinaus haben wir das Produktangebot unserer Affiliate-Partner auf myworld.com auf mittlerweile 100 Millionen Produkte erweitert, damit unsere Kunden ihr Shoppingabenteuer direkt auf unserer Website oder in der App starten können. headtopics.com

„Wir haben in diesem Jahr so viele neue Technologien integriert wie noch nie zuvor. Wir schaffen damit die Grundlage für das myWorld Benefit Program der Zukunft und die weiteren Expansionsziele der internationalen Unternehmensgruppe“, sagt Sharif Omar.Die myWorld International AG mit Sitz in Graz ist der Betreiber des weltweiten myWorld Benefit Program, das sowohl für Shopper als auch für Händler und Dienstleister eine Fülle attraktiver Vorteile bereithält.

- Die myWorld Unternehmensgruppe, die im Sommer dieses Jahres ihren Firmensitz vom Vereinigten Königreich nach Österreich verlegt hat, startet weiter durch und setzt auf internationales Wachstum in attraktiven Märkten. Der Betreiber des multinationalen myWorld Benefit Program richtet dabei den Fokus seiner Expansionsziele vor allem auf den asiatischen und afrikanischen Raum. Erst im Juli hat myWorld Asia in ... headtopics.com

