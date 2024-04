Mutter wird Opfer von Betrug auf Tutti.ch

Dass sie selbst Opfer von Betrügern werden würde, hätte Regula Meier kaum für möglich gehalten. «Es ist für mich im Nachhinein auch fast nicht mehr nachvollziehbar, wie ich darauf überhaupt reagieren konnte.» Und doch ist es passiert. 2500 Franken hat die alleinerziehende Mutter verloren.

Die Tochter habe ihr die Nachrichten gezeigt. Und rückblickend sagt Regula Meier: «Hätte ich mir die Zeit genommen, um diese sorgfältig durchzulesen, wäre es mir wohl nicht passiert. Aber es ging alles so schnell – ich war zwischen Tür und Angel und mit dem Kopf schon bei den Terminen am Nachmittag.»

«Espresso» ist an Ihrer Meinung interessiert Box aufklappen Box zuklappen Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen und schreiben Sie uns Ihre Meinung! Tutti.ch kennt Masche seit KurzemDass sich Kriminelle als «Tutti-Kundenservice» ausgeben, ist neu. Auf Anfrage heisst es bei Tutti.ch, diese Masche sei seit etwa vier Wochen bekannt. Es handle sich um Phishing. Wie viele Tutti-Kundinnen und -Kunden dadurch schon geschädigt worden sind, sei nicht bekannt.

Betrug Tutti.Ch Tastatur Opfer Mutter

