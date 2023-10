Mutmasslicher Schütze von Maine tot gefunden - Motiv wirft Fragen auf

Zwei Tage nach der verheerenden Gewalttat im US-Bundesstaat Maine mit 18 Todesopfern hat die Polizei den mutmasslichen Schützen tot aufgefunden. Den Ermittlern zufolge beging er nach seiner Tat Suizid. Warum der Mann in der Kleinstadt Lewiston am Mittwochabend ein solches Massaker anrichtete, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Behörden teilten mit, man habe eine Art Abschiedsnotiz gefunden, aus der hervorgehe, dass der mutmassliche Schütze nicht damit gerechnet habe, lebend gefasst zu werden. Die Nachricht, die er auf einem Stück Papier hinterlassen habe, sei an einen Angehörigen gerichtet gewesen und habe die Zugangsdaten zu seinem Handy und zu Konten erhalten.

In der ländlichen Gegend des nördlichen Bundesstaates herrschte nach der Tat Ausnahmezustand - das öffentliche Leben kam praktisch zum Erliegen. Die Behörden verhängten eine Art Ausgangssperre und forderten Zehntausende Menschen in mehreren Gemeinden auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Schulen und Geschäfte blieben aus Furcht vor dem verschollenen Täter geschlossen. Erst am Freitagabend (Ortszeit) wurde die Anordnung aufgehoben. headtopics.com

«Heute Abend sind wir dankbar, dass Lewiston und die umliegenden Gemeinden sicher sind, nachdem die Menschen qualvolle Tage in ihren Häusern verbracht haben», teilte US-Präsident Joe Biden nach dem Fund der Leiche mit. Zahlreiche «tapfere Polizeibeamte» hätten rund um die Uhr gearbeitet, um den Verdächtigen zu finden. «Es waren zwei tragische Tage - nicht nur für Lewiston in Maine, sondern für unser gesamtes Land.

Das Massaker von Maine ist das tödlichste in den USA seit dem Amoklauf an einer Grundschule im Bundesstaat Texas im Mai 2022. Damals tötete ein Schütze in Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrer. In den USA gehören diese Bluttaten auf traurige Weise zum Alltag. Schusswaffen sind dort leicht erhältlich und massenhaft im Umlauf. headtopics.com

