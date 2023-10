Mutmaßlicher Mörder soll mit anderen Frauen geschrieben haben

Die Zürcherin soll zuvor einen Heiratsantrag ihres mutmasslichen Mörders abgelehnt haben. Ihre Familie soll von ihrer Reise nach Indien oder der Beziehung nichts gewusst haben, berichten indische Medien. Die beiden lernten sich demnach im Jahr 2021 online kennen, während er zu Besuch in der Schweiz war.ist im Edelsteingeschäft und der Astrologie tätig.

Seit seiner Festnahme habe Singh seine Aussage mehrfach geändert. Zuerst habe er angegeben, die Schweizerin gar nicht zu kennen. Dann meinte er, seine Freunde seien ebenfalls in denDie Schweizerin, die sich in ihren Dreissigern befand, soll im Auto des Tatverdächtigen brutal ermordet worden sein. Ihre Leiche habe er anschliessend eine Weile darin aufbewahrt.

Es werde derzeit erwogen, Singh zusätzlich wegen Menschenhandels anzuklagen, wie der «Indian Express» schreibt. Denn auf seinem Handy seien diverse Fotos von ihm mit anderen Frauen und Mädchen gefunden worden. «Wir versuchen, herauszufinden, was er im Schilde führte», hält ein Beamter fest. headtopics.com

