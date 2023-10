Musikerin Estelle Revaz wird Nationalrätin

Im besten Fall soll Politik sein wie die Musik, bei dem unterschiedliche Ansichten zu einem erfolgreichen Ganzen verschmelzen, findet die frisch gewählte Nationalrätin Estelle Revaz.Vor vier Jahren wusste Estelle Revaz noch nicht einmal, dass es einen National- und einen Ständerat gibt. Ab Dezember wird sie selbst Teil des Parlaments sein. Ihr Einzug in den Nationalrat für die Genfer SP ist eine der grossen Überraschungen dieser Wahl.

Seither hat sich einiges geändert. Die 34-jährige, international erfolgreiche Cellistin erreichte aus dem Stand mehr Stimmen als die bisherige SP-Nationalrätin Laurence Fehlmann Rielle. Sie liess auch den Genfer Stadtrat und ehemaligen Bürgermeister Sami Kanaan hinter sich und sicherte sich damit den dazugewonnenen dritten Sitz der Partei.Zwei Jahre zuvor hatte sie erreicht, dass der Bund Kulturschaffende während der Covid-Krise unterstützt.

Revaz kontaktierte zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier, schrieb Briefe und schmiedete Koalitionen mit Mitgliedern aus allen Parteien – mit Erfolg. Simone de Montmollin, FDP-Nationalrätin aus Genf, erinnert sich: «Revaz hatte sich ziemlich schnell in der Politik zurechtgefunden. Weil sie die Lebensrealität der Kulturschaffenden hautnah kennt, konnte sie gut für deren Bedürfnisse einstehen und konkrete Lösungen vorschlagen.» Ausserdem sei sie intelligent und engagiert.Engagiert war auch ihr Wahlkampf. Sie schaffte es häufig in die Westschweizer Medien, unter anderem auch dank ihrer Biografie. headtopics.com

Wegen ihres steilen Aufstiegs musste Revaz sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie vor allem von ihrer Bekanntheit profitiere. Für Nationalrat und SP-Co-Fraktionspräsident Samuel Bendahan liegt das Geheimnis ihres Erfolgs jedoch in ihrem Talent, «mit vielen verschiedenen Leuten zu sprechen». Revaz habe gezeigt, dass sie sich schnell einarbeiten könne.Revaz selbst erklärt sich ihre Wahl so: Sie habe gezeigt, dass man Politik auch anders machen könne.

Weiterlesen:

tagesanzeiger »

Überraschende SMS: Gratulationen von Parteikollegen für neu gewählte NationalrätinDie neu gewählte Thurgauer Nationalrätin erhielt Gratulationen von Parteikollegen, mit denen sie noch nie oder schon lange nichts mehr zu tun gehabt hatte. Drei der Gratulanten kandidieren für den Bundesrat. Ende November entscheiden die SP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier, wen sie für den Bundesrat vorschlagen. Weiterlesen ⮕

Geigenklänge gegen den Kriegslärm: Die palästinensische Musikerin Jawaher al-AqraaIsrael reagierte auf den Angriff der Hamas, indem es den Gazastreifen abriegelte und Ziele darin bombardiert. Die palästinensische Musikerin Jawaher al-Aqraa setzt sich mit ihrer Geige für Frieden ein. Weiterlesen ⮕

- Mattea Meyer und Cédric Wermuth wollen nicht in den BundesratDie Berner Regierungsrätin und frühere Nationalrätin Evi Allemann (SP) hat ihre erneute Kandidatur für den Bundesrat bekannt gegeben. Allemann ist die erste Frau, die für die Nachfolge von Alain Berset kandidiert. Weiterlesen ⮕

- Mattea Meyer und Cédric Wermuth wollen nicht in den BundesratDie Berner Regierungsrätin und frühere Nationalrätin Evi Allemann (SP) hat ihre erneute Kandidatur für den Bundesrat bekannt gegeben. Allemann ist die erste Frau, die für die Nachfolge von Alain Berset kandidiert. Weiterlesen ⮕

St.Galler Dialekt trifft auf nahöstliche Klänge: Skiba Shapiro widmet ihr erstes Album allen IntrovertiertenDie St.Galler Musikerin Vanessa Engensperger alias Skiba Shapiro tauft am 27. Oktober im Palace St.Gallen ihr erstes Soloalbum «Zueflucht». Sie bietet darin Einblicke in ihre reiche Innenwelt. In einem Song setzt sich die 33-Jährige für das Recht auf Abtreibung ein. Weiterlesen ⮕

Das Voting zur 3. Runde - Traumtore in der CL: Welches ist Ihr Favorit?Oscar Gloukh traf im San Siro zum zwischenzeitlichen 1:1 für Salzburg gegen Inter. Weiterlesen ⮕