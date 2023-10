Musikalischer Abend mit dem Tuned Wood Orchestra

In diesem Jahr erwartet das Publikum, unter dem Titel „Mallets“, ein musikalischer Abend voller rhythmischer Klänge mit der Gastformation TWO, dem Tuned Wood Orchestra.

Jeweils am ersten Samstag im November findet das Jahreskonzert des Spiels der Kantonspolizei Solothurn statt. Traditionellerweise wird eine Gastformation eingeladen. In diesem Jahr ist es das Tuned Wood Orchestra, kurz TWO, aus Wangen bei Olten. Der Konzertabend steht unter dem Titel „Mallets“, was sämtliche Platteninstrumente (Marimba, Xylophon, etc.) zusammenfasst.

Das Repertoire der Gastformation erstreckt sich von „tunes“ (Melodien) besinnlicher und heiterer Art aus den Sparten Pop, Jazz, Klassik, bis hin zu Musik aus aller Welt. Zusammen mit dem Spiel der Kantonspolizei Solothurn, sorgt TWO für viele Überraschungsmomente im grossen Konzertsaal in Solothurn. Beide Formationen freuen sich sehr, dem Publikum einen abwechslungsreichen Abend präsentieren zu dürfen. headtopics.com

Der Konzertabend „Mallets“ findet statt am Samstag, 4. November 2023, Start 20 Uhr, Möglichkeit Abendessen ab 18.30 Uhr (Türöffnung). Grosser Konzertsaal, Solothurn.

