Musikalische Erinnerungen und Einflüsse

Ein Lied, das dich an deine Kindheit erinnert? Bei Celia Cruz’ «La vida es un carnaval» denke ich an meine Mutter, wie sie durch das Haus tanzte, während sie den Haushalt machte. Und Destinys Childs «Bills Bills Bills» erinnert mich daran, wie ich mir mit meiner Schwester Choreografien zu MTV Videos ausdachte. Songs oder Alben, die in deinem Leben besonders wichtig waren? Ach, so viele… Als Kind war es «The Score» von The Fugees, beeinflusst von meiner Schwester, die neun Jahre älter ist.

Als die Texte für mich wichtiger wurden, war es etwa «Meine Maske und ich» von Sido. Ich liebte, dass er kein Blatt vor den Mund nahm. Richtung Pubertät schenkte mir Rihanna mit Alben wie «Rated R», «Loud» und «Talk That Talk» Selbstbewusstsein. Aber auch Beyoncé, Missy Elliott und später Rosalía brachten mich dazu, auszubrechen, frech zu sein, Grenzen zu testen. In welcher musikalischen Ära hättest du gerne gelebt? In den 80er

