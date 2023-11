Murat Yakin und die Kritik an seiner Arbeit

Erreicht Murat Yakin seine Spieler der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft noch? Es vergehen im Medienraum des Basler St.-Jakob-Parks nur ein paar Augenblicke, bis dem Schweizer Nationaltrainer diese Frage gestellt wird. Yakin muss sie einen Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo erwartet haben.

Er muss sich zusammen mit der Kommunikationsabteilung des Verbands darauf vorbereitet haben nach den letzten Tagen, in denen die Kritik vor allem über ihn, aber auch über seine Spieler und seine Vorgesetzten hereingebrochen ist. Und irgendwann muss er sich diese Antwort zurechtgelegt haben. Zur kritischen Berichterstattung über seine Arbeit sagt er: «Ich kenne die Schlagzeilen nicht.» Danach redet er bereits über den Fussball, den er von seinem Team am Samstag erwartet; jenem Team, das am Mittwoch beim 1:1 gegen Israel erneut eine Führung aus der Hand gegeben hat – zum dritten Mal in den vergangenen vier Partie

: