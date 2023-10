MS Schwyz erreicht den Walensee im Kanton St. Gallen

Nach einer aufregenden Reise ist die MS Schwyz im Kanton St. Gallen angekommen – und hat neu Walsensee- statt Zugersee-Wasser unter dem Kiel.In der Nacht auf Donnerstag ist das «MS Schwyz» am Walensee im Kanton St. Gallen angekommen. Die letzte Etappe führte das Schiff vom Hafen in Nuolen am oberen Zürichsee nach Weesen am Walensee – und sie ist gemäss den Verantwortlichen «rundum geglückt».Das Schreckgespenst Massenentlassung geistert herum.

Aktuelle Daten zeigen aber, dass der Arbeitsmarkt sowohl in der Schweiz als auch in der Zentralschweiz weiterhin robust ist. Bei der Kurzarbeit gehen die Zahlen zurück. Doch ein Zentralschweizer Kanton steht hier um einiges schlechter da als andere.Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterlesen:

LuzernerZeitung »

MS Schwyz erfolgreich an den Walensee transportiert wordenDas fast 90 Tonnen schwere und 31 Meter lange Motorschiff Schwyz ist im Hafen von Weesen SG eingewassert worden. Weiterlesen ⮕

Das MS Schwyz ist auf dem Walensee angekommenIn dieser Woche wird das Motorschiff Schwyz vom Zuger- zum Walensee transportiert. Hier könnt ihr die Zügelaktion Schritt für Schritt mitverfolgen. Weiterlesen ⮕

Vom Zugersee in den Walensee: Hier wird das Motorschiff Schwyz eingewassertDas Motorschiff Schwyz hat seine neue Heimat erreicht. Am Donnerstagmorgen ist das Schiff aus dem Zugersee in Weesen eingewassert worden. Weiterlesen ⮕

Spektakuläre Zügelaktion - «Schatz, komm schnell, da fährt ein Schiff vorbei»Ein seltenes Ereignis: Das Schiff «MS Schwyz» zügelt vom Zuger- auf den Walensee. Weiterlesen ⮕

Neue Co-Leitungen für das Amt für Kultur im Kanton St.GallenChristopher Rühle und Sabina Brunnschweiler wurden als Co-Leitungen für das Amt für Kultur gewählt. Sie werden gemeinsam die übergreifenden Leitungsaufgaben bearbeiten, während die Verantwortung für die einzelnen Bereiche aufgeteilt wird. Weiterlesen ⮕

Stadt St.Gallen SG: Festnahme von Drogendealer (Nigerianer, 47)Am Mittwoch (25.10.2023), kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten. Weiterlesen ⮕