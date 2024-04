Motorradfahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall in Steffisburg

Trotz umgehender Rettungsmassnahmen erlag der Motorrad lenker noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Unfall wird untersucht.

Am Sonntag, 14. April 2024, kurz nach 13.00 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung zu einem schweren Verkehrsunfall in Steffisburg am Gummweg ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Motorradlenker auf dem Gummweg Richtung Steffisburg Dorf unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte der Mann mit einem Verkehrsschild und wurde dabei schwer verletzt.

Trotz umgehender Rettungsmassnahmen durch Ersthelfende und einem Ambulanzteam konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch an der Unfallstelle verstarb. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 50- jährigen Italiener aus dem Kanton Bern. Der betroffene Strassenabschnitt war während der Unfall- und Rettungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland sind Ermittlungen zum Unfall im Gang.

Motorrad Verkehrsunfall Steffisburg Italiener Kanton Bern

