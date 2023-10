Motorradfahrer prallt gegen Fußgängerin in St.Gallerstrasse

Am Samstag (28.10.2023), kurz nach 12 Uhr, ist ein 17-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad auf der St.Gallerstrasse, Höhe Kreuzung Feldlistrasse, gegen eine querende Fussgängerin geprallt.Ein 17-Jähriger fuhr auf seinem Motorrad auf der St.Gallerstrasse in Richtung Pfäffikon. Bei der Kreuzung Feldlistrasse beabsichtigte der Motorradfahrer die Ampel zu passieren.

Diese wechselte jedoch auf Rot und gleichzeitig querte eine 69-jährige Frau als Fussgängerin die Fahrbahn. Als sie sich ungefähr in der Mitte der Fahrbahn befand, prallte das Motorrad gegen sie. Sie wurde dabei unbestimmt verletzt. Der Rettungsdienst bracht sie ins Spital.

Rapperswil-Jona SG: Motorrad prallt gegen Fussgängerin (69)Am Samstag ist ein Motorrad fahrer mit seinem Motorrad auf der St.Gallerstrasse in Rapperswil-Jona SG gegen eine querende Fussgängerin geprallt.

