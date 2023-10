Motorradfahrer mit 76 km/h in 30er-Zone erwischt

In Thun BE wurde am 16. Oktober ein Töfffahrer mit 76 km/h in einer 30er-Zone gemessen.Am Montag, 16. Oktober, gegen 7.

50 Uhr, wurde ein Motorrad mit einer Laserpistole gemessen, das in Thun auf der Schadaustrasse in Richtung Berufsbildungszentrum massiv zu schnell unterwegs war.betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 76 km/h. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf diesem Strassenabschnitt beträgt 30 km/h.Der 16-jährige Lenker konnte unmittelbar nach der Messung angehalten werden. Ihm wurde

Weiterlesen:

nau_live »

Oktober 2021: Auf dem Weg zum zweitwärmsten Oktober in der SchweizDer Oktober in der Schweiz ist bisher rund 3,3 Grad zu warm und könnte der zweitwärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Auch die Niederschläge liegen teilweise über dem Durchschnitt. Der Herbst bleibt vorerst bestehen. Weiterlesen ⮕

Einkaufskorb im Oktober: Gruselig essen zu HalloweenDunkle, neblige Zeiten kommen auf uns zu. Für einmal haben wir deshalb passende kulinarische Produkte auf ihren Spassfaktor getestet. Weiterlesen ⮕

Saisonstart im Oktober: Sinnvoll oder nicht?Regen in Sölden und die Frage nach dem Sinn eines Saisonstarts im Oktober. Die SP Aargau unterstützt Marianne Binder im zweiten Wahlgang. Die Rolle Katars im Nahost-Krieg ist komplexer als gedacht. Weiterlesen ⮕

Saisonstart im Oktober: Sinn oder Unsinn?Regen in Sölden am Donnerstagmorgen stellt die Frage, ob ein Saisonstart im Oktober überhaupt sinnvoll ist. Schneefall Ende Oktober war bisher eher eine Ausnahme. Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Weiterlesen ⮕

Vor Halloween fürchten sich auch HaustiereVor Halloween fürchten sich auch Haustiere VIER PFOTEN hat tierische Tipps für den 31. Oktober Zürich, 26. Oktober 2023 – Am kommenden Dienstag, 31. Oktober, ist... Weiterlesen ⮕

Konjunktur im Euroraum bleibt vorerst schwachDie Konjunkturaussichten in der Euro-Zone sind laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde trübe. Weiterlesen ⮕