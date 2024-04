Motorradfahrer in Bellmund mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen

Am Sonntagabend wurde ein Motorrad fahrer in Bellmund mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Lenker konnte in der Folge angehalten werden.Am Sonntag, 14. April 2024, wurde kurz vor 17.00 Uhr im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung auf der Hauptstrasse in Bellmund ein Motorrad mit massiv überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Die Geschwindigkeit des gemessenen Fahrzeuges betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 143 km/h.

In der Folge konnte der 40-jährige Lenker angehalten werden. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen.

Motorrad Bellmund Geschwindigkeitsüberschreitung Polizei

