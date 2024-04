Motorradfahrer flüchten vor Verkehrskontrolle

Am Montagabend haben sich zwei Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle entzogen und sind vor der Polizei geflüchtet. Die beiden Motorradlenker konnten im Nachgang angehalten werden. Ihnen werden diverse Delikte gegen das Strassenverkehrsgesetz zur Last gelegt. Weitere Ermittlungen zu den Ereignissen sind im Gang. Am Montag, 1. April 2024, kurz nach 16.

30 Uhr, beabsichtigte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern an der Allmendstrasse in Thun eine Verkehrskontrolle bei Motorrädern durchzuführen, welche zuvor durch auffälliges Fahrverhalten aufgefallen waren. In der Folge ergriffen die beiden Motorradlenker die Flucht. Die Patrouille nahm mit eingeschalteten Warnvorrichtungen umgehend die Nachfahrt auf. Die beiden Lenker wendeten auf der Allmendstrasse und fuhren via General-Wille-Strasse in allgemeine Richtung Allmendingen/Amsoldingen weiter. Die beiden Motorradlenker trennten sich nach einer Zeit und führten ihre Fluchtfahrt einzeln for

