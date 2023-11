Moser legt zweimal auf – Capela mit Hawks im Hoch

NBA: Capela mit Hawks erneut erfolgreichNach zwei Niederlagen zum Auftakt haben die Atlanta Hawks den dritten Sieg in Folge geholt. Das Team mit dem Genfer Clint Capela gewann gegen die Washington Wizards 130:121. Im vorerst ausgeglichenen Spiel setzte sich das Heimteam unmittelbar nach der Halbzeit ab und erspielte sich einen Vorsprung von zeitweise über 20 Punkten.

