Morgins VS: Schweizer gewinnen an Raclette-Weltmeisterschaft in allen Kategorien

30.10.2023 03:41:00 / Herkunft: 20min

In den Schweizer Alpen wurden an diesem Wochenende 90 Käsesorten getestet. Alle Goldmedaillen der Kategorien «Rohe Alpenmilch», «Rohmilch» und «Andere Käse» gehen an Schweizer Käsereien.