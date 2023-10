Montagearbeiten für Bodensonden im Rahmen der Belagssanierung

Diese wurden im Rahmen der Belagssanierung entfernt und müssen mit den zugehörigen vier Bodensonden vor Beginn der Winterdienstzeit mit November montiert werden.

Die Montagearbeiten sind aus Gründen der Logistik und Sicherheit nicht unter Verkehr möglich. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts ausgeführt. Aufgrund der Witterung konnten die Arbeiten in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober nicht abgeschlossen werden, die Reservenacht vom 25. auf den 26. Oktober konnte nicht genutzt werden. Daher ist eine weitere Sperrnacht erforderlich:Dienstag, 31. Oktober, ab 21 Uhr, auf Mittwoch, 1. November 2023, 5 Uhr.Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA

polizeiCH »

