Monika Hauser: Eine Pionierin im Kampf gegen sexualisierte Gewalt

Als Monika Hauser 1993 mitten im Bosnienkrieg Frauen und Mädchen verarztet, therapiert und rettet, nimmt man sie anfangs nicht richtig ernst. Heute wird die gebürtige St. Gallerin als Pionierin gefeiert, mitunter auch ausgezeichnet mit dem Alternativen Nobelpreis. Weshalb sexualisierte Gewalt systematisch als Kriegsmethodik eingesetzt wird, was die Gründerin von «Medica Mondiale» antreibt.

sich stets einzumischen und weshalb die Schweiz Nachholbedarf hat im Umgang mit Gewalt im Alltag, das erzählt sie im Gespräch mit Kathrin Hönegger

:

TAGESANZEİGER: Israel Westjordanland: Radikale Siedler vertreiben Beduinen mit Gewalt und FolterSeit dem Überfall der Hamas auf Israel nehmen Angriffe auf Palästinenser im Westjordanland zu. Hunderte sind bereits geflohen – wie die Grossfamilie Nayef.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Mindestens 157 Menschen bei starkem Erdbeben in Nepal gestorbenEinfache Häuser in Trümmern, verzweifelte Menschen - und immer weiter steigende Opferzahlen: Bei…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Zürcher Theater Neumarkt sagt Premiere ab: Kein «aussagekräftiges Statement über Gewalt»Qualitätsmängel und die aktuelle Weltlage haben das Regieteam dazu bewogen, die Inszenierung «Bullet Zen» kurzfristig abzusagen. Warum das ein mutiger Entscheid ist und welches Stück sich stattdessen zu schauen lohnt.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Grösserer Waldbrand im Osten Spaniens weitgehend unter KontrolleDas Feuer an der Costa Blanca breite sich nicht mehr aus, so die Feuerwehr. Die 850 evakuierten Personen konnten bereits in ihre Häuser zurückkehren.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Dichtestress im Asylwesen: Flüchtlingsbetreuung ist am LimitAngestellte berichten von Gewalt, Drogenmissbrauch und mangelhafter Betreuung. Der Kanton Bern weist die Verantwortung von sich.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Rorschach SG: Zwei Verletzte nach GewaltdeliktDie Kantonspolizei muss am Montagnachmittag in Rorschach SG eine Strasse komplett sperren. Zwei Menschen wurden wegen Gewalt verletzt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »