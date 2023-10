Mona Vetsch: Übungen mit dem Gymnastikband für ein schmerzfreies Leben mit 80

Mona Vetsch macht fleissig Übungen mit dem Gymnastikband, um möglichst schmerzfrei 80 zu werden.Mona Vetsch und Tom Gisler (beide 48), seit Jahren bestens bekannt durch Radio und Fernsehen, sind Vertreter der Generation X, die nun langsam, aber sicher in der zweiten Lebenshälfte ankommt.

Es hängt in Form eines grünen Gymnastikbands zu Hause am Treppengeländer. Ich hatte jahrelang eine schlechte Haltung und deswegen heute Probleme mit den Schultern. Das Band ist ein tägliches Mahnmal dafür, dass ich an meinen Übungen dranbleiben muss, wenn ich schmerzfrei 80 werden möchte.Mona Vetsch ist 1975 geboren und als Bauerntochter im Kanton Thurgau aufgewachsen.

Wir wollen nicht die Midlife-Crisis bejammern, sondern das mittlere Alter feiern. Je nach Definition umfasst es die Altersgruppe der 35- bis 65-Jährigen. Das Thema wird deshalb unterschiedlich wahrgenommen. Um möglichst viele Facetten davon in unser Programm aufnehmen zu können, verteilen wir vor der Show Zettel, auf die das Publikum Themen notieren kann. Diese Inputs nehmen wir spontan ins Programm auf. headtopics.com

Letzteres ist für Menschen um die 50 wohl wirklich gewöhnungsbedürftig. Sie bleiben in Ihrer Show analog, bei Themenvorschlägen auf Papierzetteln … Der Tatsache, Dinge zum ersten Mal zu erleben. Als ich noch jünger war, erlebte ich Musik oder auch Filme sehr intensiv – darum kenne ich die Songs noch alle auswendig. Eine derart tiefe seelische Berührung heute noch zu erleben, ist schwieriger geworden. Und ich trauere dem Gefühl nach, unsterblich zu sein. Im mittleren Alter wird die Endlichkeit fühlbar.

Die gesellschaftliche Wahrnehmung dieses Alters bei Männern und Frauen ist der grösste Unterschied. Ein kleines Beispiel sind die grauen Haare. Die gelten bei Männern immer noch als Ausdruck von Charisma, während man grauhaarigen Frauen im besten Fall Mut zugesteht. Da braucht es dringend eine Veränderung. headtopics.com

