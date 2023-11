Moments 4 Update für Windows 11 friert PCs ein

Microsoft hat offenbar mit einer tieferen Adaptionsrate gerechnet.Moment 4 Update für Windows 11 ist verfügbarDie digitale Transformation schreitet voran und mit ihr die Künstliche Intelligenz.

BLUENEWS_DE: BVB-Coach Terzic gibt Update zum Zustand von Gregor KobelAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

FUW_NEWS: Vontobel hat ein Asset-Management-Problem – Analyse zum Neunmonats-UpdateDer scheidende Vontobel-CEO hinterlässt eine grosse Baustelle: das Asset Management. In der einstigen Paradedisziplin der Bank sind die Geldabflüsse ungebrochen hoch. Wann kommt die Wende?

FUW_NEWS: Barry Callebaut braucht viel Zeit für den Turnaround – Ersteinschätzung zum Strategie-UpdateDer Kakao- und Schokoladenkonzern schraubt nach einem historisch turbulenten Geschäftsjahr 2022/23 an seiner Ausrichtung.

SWISSITMAGAZINE: Microsoft Teams Channels erfahren ein UpdateDie Funktion Channels in Teams hat ein Update bekommen. Microsoft versucht damit vor allem, die Usability zu verbessern.

PRESSEPORTAL_CH: Kehua Soars Erreicht Neue Höhen: Sichert sich im Jahr 2022 Nr. 4 im globalen Ranking als PCS SupplierXiamen, China (ots/PRNewswire) - In einem kürzlich von S&P Global Commodity Insights veröffentlichten Bericht, belegte Xiamen Kehua Digital Energy Tech CO., Ltd (bezeichnet...

MACWELT: iOS 17.1: Private WLAN-Adresse funktioniert jetztDie Funktion 'Private WLAN-Adresse' in iOS 14 wurde mit dem Update auf iOS 17.1 endlich behoben. Eine Sicherheitslücke, die es ermöglichte, die MAC-Adresse des iPhones zu verfolgen, wurde geschlossen.

