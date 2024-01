Moment erheblicher Spannungen in Nahost-Region

Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die militärische Struktur der Hamas im Norden des Küstengebiets demontiert. Es gab auch gegenseitige Angriffe zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon.

Der Flughafen Beirut wurde Ziel eines Hackerangriffs, bei dem die IT-Systeme des Flughafens angegriffen wurden und Botschaften gegen die Hisbollah auf den Bildschirmen angezeigt wurden





Das Abwasser der Region Basel lässt Viren-Trends erkennen – nicht mehr nur für CoronaSeit der Corona-Pandemie erhebt das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt Abwasserproben und untersucht sie auf die Covid-19-Viren. Nun bleibt es nicht mehr nur bei Corona. Der Kanton Basel-Stadt untersucht seit der Pandemie das Abwasser auf Coronaviren. Ist die Dichte hoch, ist das ein Indikator, dass eine neue Welle anrollt. Nun teilt der Kanton mit, dass er neu nicht nur die Werte für Covid-19-Viren misst und veröffentlicht, sondern auch für Grippeviren Influenza A und B und das Respiratorische-Synzytial-Virus (RSV). Alle Werte und Informationen zum Abwassermonitoring sind neu auf Virusbestandteile untersucht. Werde das Abwasser des Kantons Basel-Stadt und der sechs Baselbieter Gemeinden Allschwil, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Schönenbuch und Birsfelden, schreibt der Kanton.

Partys, Gänge-Menüs und lokale Traditionen: Das läuft an Silvester in St.Gallen und der RegionDie Optionen, ins neue Jahr zu starten, sind auch heuer vielfältig. Für Partygängerinnen, Feinschmecker und Römpeltanz ist einiges dabei. Ein Überblick über das Silvesterangebot.

Uni-Präsidentin tritt nach Antisemitismus-Vorwürfen zurück – Frage nach Völkermord löste Eklat ausDer Streit über den Konflikt in Nahost wird auch an den Universitäten in den USA ausgetragen. Die Präsidentinnen dreier Elite-Unis geraten durch Äusserungen zum Antisemitismus an Hochschulen enorm unter Druck. Nun zieht eine von ihnen Konsequenzen.

Sechs Köpfe, sechs Knacknüsse: Bekannte Personen aus der Region St.Gallen sagen, was sie 2024 beschäftigen wirdSechs bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Kirche und Kultur erzählen, welche Herausforderungen ihnen 2024 bevorstehen.

Action, Party oder Tipps für die ganze Familie: Das läuft in der Region zwischen Weihnachten und SilvesterDie Vorweihnachtszeit ist stressig. Die Tage danach eher nicht. Damit Ihnen die Decke in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr nicht auf den Kopf fällt, haben wir für Sie ein paar Tipps für Freizeit- Silvesteraktivitäten zusammengestellt. Bewegung ist gut. Das denken sich auch die Organisatoren des Family Day in Lenzburg. Während zweier Stunden kann sich die ganze Familie am 26., 27., 28. Dezember und 2. Januar im Traitafina Turnzentrum Aargau, dem grössten Turn- und Bewegungsparadies der Schweiz, austoben. Wichtig: Turn- und Sportkleider mitnehmen!gibt es die Möglichkeit, Eisstockschiessen zu spielen. Der Volkssport spielt sich ähnlich wie Curling – nur muss man hier die Eisstöcke möglichst nah an die Daube schiessen und nicht in einem Kreis unterbringen

Hochwasser in der Schweiz: Rheinpegel über 8,50 MeterAufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage hat der Rheinpegel in der Schweiz über 8,50 Meter erreicht. Die Schiffsfahrt wurde vorübergehend eingestellt. In der Region Windisch AG stehen Bäume unter Wasser und Schutzmaßnahmen wurden ergriffen. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Hochwasser in den nächsten Tagen.

