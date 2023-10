Molecular Partners bestätigt Jahresausgaben und Cash Runway

Bild: Alexandra Wey/KeystoneMolecular Partners bestätigt die bisherige Vorgabe für die Jahresausgaben (65 bis 70 Mio. Fr.) sowie den «Cash Runway», die verbleibende Zeit, bis das Geld ausgeht («weit ins 2026»).

Anders als in früheren Quartalsberichten fehlen ausser dem Liquiditätsbestand (207 Mio. Fr.) konkrete Zahlen. Für eine kleine Biotech-Gesellschaft wie Molecular, die bisher innerhalb der Vorgabe geliefert hat, macht das Sinn.

