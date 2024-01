Mohamed Salah: Vom FC Liverpool zum FC Bayern

Spätestens seit seinem Wechsel zum FC Liverpool im Sommer 2017 spielte sich Salah in die Weltklasse. Mit den «Reds» gewann er seitdem unter anderem die Champions League und die Premier League. In 332 Spielen für Liverpool konnte der Ex-Basler sagenhafte 204 Tore erzielen, ausserdem legte er weitere 88 Treffer auf.Der 31-jährige Angreifer verliess Europa nach einem missglückten Intermezzo beim FC Bayern im vergangenen Sommer in Richtung Saudi Arabien.

Seither geht er an der Seite Cristiano Ronaldos auf Torejagd. Dank seinem entscheidenden Penalty im Final gewann der Senegal vor zwei Jahren zum ersten Mal den Afrika-Cup.Der Stürmer in Diensten der SSC Napoli hatte mit seinen 26 Toren in der vergangenen Meisterschaft massgeblichen Anteil am dritten «Scudetto» der Vereinsgeschichte. In dieser Saison steht er in der Liga bei 7 Toren in 13 Spielen. Er ist mit 110 Millionen der Spieler mit dem höchsten Marktwert am diesjährigen Afrika-Cup.Der 29-jährige Stürmer hat bewegte Jahre hinter sich. Nach seinem Transfer von Ajax zum BVB erkrankte er an Hodenkreb





