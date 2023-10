Modesünden der letzten 50 Jahre: Kommt wirklich alles zurück?

Schlaghosen, Schulterpolster, Häkeltops: Viele Modetrends, die schon als überwunden galten, feiern Jahrzehnte später ein Revival. Es gibt aber auch solche, die – zumindest bis heute – noch kein grosses Comeback hatten. Zurecht?

Grober Strick mit Schlag«Schlanke Hausparty-Hose» – hinter dieser Beschreibung verbirgt sich ein Kleidungsstück, das man heute in grossen Modehäusern vergeblich sucht: Eine Strickhose. Nicht aus fein gestricktem Stoff, sondern aus grobmaschiger Wolle. Und, wie es sich in den 70er Jahren gehört, natürlich mit Schlag. Heute würde man in diesem Beinkleid wohl nur noch zur Bad-Taste-Party erscheinen.

02:02 Video Strickhose (1971) Aus Archivperlen vom 20.02.2019. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden. Der oder das «Panty Pull»Ein Panty Pull ist so aufregend, wie es klingt: Eine Kombination aus Hotpants und Pullover. Am liebsten auch das aus Strick. headtopics.com

02:14 Video Strick- und Häkel-Tips Sommer (1971) Aus Tips für Sie vom 22.05.1971. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden. Der Debardeur aus der Hölle Apropos Strick: Ohne den ging in den 70er Jahren nichts. Zwar hat der Strickpullunder bereits ein Comeback gefeiert. Über die Farben, den Schnitt (kurz und eng!) und die Kombination in diesem Video aus dem Jahr 1972 lässt sich aber streiten.

01:45 Video Strickmode für Ihn und Sie (1972) Aus Archivperlen vom 09.11.2020. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden. Die Jogginghose für den AusgangDie Jogginghose ist per se natürlich kein aus der Zeit gefallenes Modestück. Bei dieser Archivperle bedarf eher die Kombination der lässigen Pants erhöhter Aufmerksamkeit: Hellblaue Joggpants mit langem Hemd, Taillengürtel und pinkem Häkelhut würden heute an der Strandbar definitiv auffallen. headtopics.com

