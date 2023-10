Mobility Genossenschaft gewinnt Best of Swiss Apps Award 2023

Am Best of Swiss Apps Award räumt die Mobility Genossenschaft kräftig ab. Ihre neue App setzt sich gegen acht Finalisten durch und gewinnt den"Master of Swiss Apps 2023". Zudem wird das Projekt zweimal mit Gold ausgezeichnet: In den Kategorien Design und UX & Usability.

Am Donnerstagabend wurde die Mobility-App im Zürcher Kongresshaus zum"Master of Swiss Apps 2023" erkoren. Bei der elften Ausgabe der Best of Swiss Apps setzte sich das Projekt im Final gegen acht Kandidaten durch und holte den ersten Platz. Die Stimmen kamen dabei zu je einem Drittel von der Jury, den Award-Teilnehmenden sowie den Abonnentinnen und Abonnenten des Netztickers. Initiantin des Awards ist die Netzmedien AG.

Weiterlesen:

presseportal_ch »

Das ist der Winterflugplan 2023/2024 ab Frankfurt - mit Sky Express und PlayIhre Luftfahrt-News Weiterlesen ⮕

Schweizer Wahlen 2023 | Alle News zum Nationalrat und Ständerat6000 Kandidierende kämpfen bei den eidgenössischen Wahlen 2023 um 246 Sitze im National & Ständerat. Alle News zu SVP, SP, FDP, Mitte, GLP, Grüne, EVP und Co. Weiterlesen ⮕

Starke Kontraste – Marktbericht 4. Quartal 2023Welche Themen haben die Märkte bewegt und was bedeutet das Motto «höher für länger» für die Märkte? Weiterlesen ⮕

Wahlen 2023: Bund räumt Fehler bei Berechnung der Parteistärken einDer Bund hat am Sonntag falsche Parteistärken bei den Nationalratswahlen publiziert. Das wurde bei Qualitätskontrollen festgestellt. Weiterlesen ⮕

Wahlen 2023: Bund räumt Fehler bei Berechnung der Parteistärken einDie Korrektur soll keine Auswirkungen auf die Verteilung der Sitze und die gewählten Nationalrätinnen und Nationalräte haben. Weiterlesen ⮕

Wahlen 2023: wird zweiter Wahlgang Ständerat zu «Rache der Linken»?Bei den zweiten Wahlgängen für den Ständerat im November werden SP, Grüne und MItte Versuchen, ihre Verluste vom Rechtsrutsch für die SVP teilweise wettzumachen. Weiterlesen ⮕