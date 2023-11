Mitarbeiterbindung: Geld und Funktion sind nicht mehr ausreichend

Während Geld und Funktion früher die goldene «Fessel» zur Mitarbeiterbindung waren, lassen Mitsrbeitende heute viel weniger durch solche Dinge motivieren, schreibt Daniel Goleman in einem Artikel auf finews.first. In dieser Rubrik nehmen Autorinnen und Autoren Stellung zu Wirtschafts- und Finanzthemen.

Eine Studie, die den beruflichen Werdegang von mehr als 1,2 Millionen Menschen zwischen 2019 und 2022 analysiert hat, ergab, dass innerhalb eines Monats nach ihrer ersten Beförderung 29 Prozent der Menschen ihr Unternehmen verlassen haben. Wären sie nicht befördert worden, hätten nur 18 Prozent gekündigt. Das bedeutet, dass eine Beförderung innerhalb von drei Jahren das Risiko, dass ein Mitarbeitender seinen Arbeitsplatz verlässt, um fast zwei Drittel erhöht. Während Geld und Funktion früher die goldene «Fessel» zur Mitarbeiterbindung waren, lassen Mitarbeitende heute wesentlich weniger durch solche Dinge motivieren. Stattdessen steht die intrinsische Motivation an erster Stell

SWİSSITMAGAZİNE: OpenAI fordert mehr Geld für die Entwicklung einer Artificial General IntelligenceFür die Entwicklung einer Artificial General Intelligence, die der menschlichen Intelligenz gleichkommen soll, braucht OpenAI viel mehr Geld - von Microsoft und anderen Investoren.

SRFNEWS: «Der Bestatter» ermittelt wieder – und klaut eine LeberDer ehemalige Bestatter und Ex-Polizist Luc Conrad, der in seinem neuen Leben ein Restaurant in Costa Rica führt, reist zum 70. Geburtstag seiner ehemaligen Assistentin Erika Bürgisser in die Schweiz.

20MİN: Oliver Pocher: Amira ist eine «liebevolle Mutter»Oliver Pocher hat seinem Sohn auf Instagram zum Geburtstag gratuliert. Trotz der Trennung wendet er sich auch an seine ehemalige Partnerin Amira.

20MİN: Doppelte Absage: Haben die Matterhorn-Rennen überhaupt eine Zukunft?Es sollte ein Spektakel werden, stattdessen gab es zwei Absagen der Matterhorn-Rennen. Wie sieht die Zukunft des Events aus?

MACWELT: Die neuen iPhone-15-Modelle: Eine Kaufempfehlung wert?Die iPhone-15-Modelle bieten eine hervorragende Akkulaufzeit und sind sehr schnell. Der Bildschirm und das Aussehen haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, außer bei den Farben. Die neuen Töne sind blasser, aber sehen gut aus. Apple hat das Bildschirmglas mit dem Glas verschmolzen und verspricht besondere Haltbarkeit.

SRFNEWS: Nichts weiter? Doch! Diese Highlights sollten Sie nicht verpassenÜberbordendes Festival-Spektakel, eine «leere» Ausstellung und ein Gerichtsdrama: die Kulturtipps der SRF-Redaktionen.

