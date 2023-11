Mit Neuling Lehmann an den Karjala Cup

«Zum Aufgebot gehört ein grosser Teil der letzten WM-Mannschaft», sagt Fischer. «Wir wollen den WM-Spirit wieder aufnehmen und dort weiterarbeiten, wo wir vor dem Sommer aufgehört haben.» Aus Rücksicht auf die Mannschaften, die in der Champions Hockey League mitspielen, hat der Coach auf verschiedene Spieler dieser Vereine verzichtet.

Das Schweizer Aufgebot für den Karjala Cup in Tampere (FIN/9. bis 12. November). Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Joren van Pottelberghe (Biel). - Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette), Dominik Egli (Davos), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan (ZSC Lions), Simon Le Coultre (Genève-Servette), Christian Marti (ZSC Lions), Mirco Müller (Lugano).

Programm. Donnerstag, 9. November: Schweiz - Finnland (17.30 Uhr). - Samstag, 11. November: Schweden - Schweiz (12.00). - Sonntag, 12. November: Tschechien - Schweiz (12.00).

