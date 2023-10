Mit Federer als Kabinen-Gast - «Können für Hoffnung sorgen»: Südafrika im Rugby-Freudentaumel

Südafrika-Captain Siya Kolisi und seine Mitspieler stellten gerade den Webb Ellis Cup in die Ecke, als plötzlich Roger Federer zur Tür hereinkam. Der Schweizer Edel-Fan, Sohn einer Südafrikanerin, gratulierte im grün-gelben Trikot und stand prompt im Mittelpunkt der Kabinenfeierlichkeiten des neuen Rugby-Rekord-Weltmeisters.

Ja, den Südafrikanern gelang beim dramatischen 12:11 im Gigantenduell mit Neuseeland Grosses. Womöglich gar ein Triumph «für unsere Nation», wie die Zeitung Times feststellte. «Von aussen kann man das vielleicht nicht komplett verstehen», sagte Kolisi, der in ärmsten Verhältnissen aufgewachsene erste schwarze Captain der «Springboks».

Wer nicht aus Südafrika ist, versteht die Bedeutung dieses Sieges nicht. Autor: Pieter-Steph du Toit Südafrikas Mann des Spiels Wie schon im Viertel- und im Halbfinal siegten die Südafrikaner mit dem geringstmöglichen Vorsprung. «Wir mögen Drama», sagte der zum Mann des Spiels gewählte Pieter-Steph du Toit. Und auch er fügte an: «Ehrlich gesagt, wer nicht aus Südafrika ist, versteht die Bedeutung dieses Sieges nicht. headtopics.com

03:36 Video Zusammenfassung Südafrika – Neuseeland Aus Sport-Clip vom 28.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden. Der Titel soll dem ganzen Land einen Schub in die richtige Richtung geben. Schon der 1. von nunmehr 4 WM-Titeln im Jahr 1995 hatte eine besondere gesellschaftliche Bedeutung. 3 Jahre nach dem Ende der Apartheid waren der schwarze Präsident Nelson Mandela und der weisse Captain Francois Pienaar in der Freude vereint.

Der Triumph von Paris über den dreifachen Champion Neuseeland steht der Dramaturgie zumindest im Sportlichen kaum nach: «All-Blacks»-Captain Sam Cane sah als erster Spieler in einem WM-Final eine Rote Karte, auch vier Gelbe Karten sind historisch unerreicht. headtopics.com

Rugby-WM-Final: Roger Federer und Familie fiebern mit dem Rekordweltmeister mitSüdafrika kürte sich zum vierten Mal zum Rugby-Weltmeister. Beim 12:11-Finalsieg gegen Neuseeland war auch Roger Federer mit Frau und allen Kindern im Stadion. Weiterlesen ⮕

Wie Dominic Stricker mit Salatsaucen und Homestorys gegen die Abwesenheit von Roger Federer hilftDominic Stricker scheitert im Viertelfinal der Swiss Indoors Basel am Franzosen Ugo Humbert. Gerade weil er nicht den Glamour eines Roger Federer versprüht, ist der Berner ein Glücksfall für das Turnier. Weiterlesen ⮕

Südafrika ist Rugby-Weltmeister: Mit Kraft, Würde und Edelfan Roger FedererZweiter WM-Titel in Folge, zweiter Sieg über die All Blacks in einem Final: Die Springboks sind im siebten Himmel. Auf der Tribüne feiert Roger Federer als Edelfan mit. Weiterlesen ⮕

Effiziente und schnörkellose St.Galler bezwingen GC mit 3:1 – Geubbels mit sehenswertem TrefferZuhause ist der FC St.Gallen weiterhin eine Macht. Die Ostschweizer schocken den Grasshopper Club Zürich bereits nach einer Minute. GC reagiert gefasst und gleicht nur wenige Minuten später aus. Dem Powerplay der St.Galler haben die Zürcher aber nichts mehr entgegenzusetzen. Im ausverkauften Kybunpark gewinnen die St.Galler dann mit 3:1. Weiterlesen ⮕

«Den Gast als Menschen sehen»: Wie Resonanztourismus das Toggenburg für Gäste attraktiv machtAn der Tourismusplattform in Alt St.Johann wurden die Möglichkeiten des Resonanztourismus erörtert. Das Ziel ist, Gäste durch Erlebnisse und Erinnerungen emotional ans Toggenburg zu binden. Weiterlesen ⮕

Sonntag, 18 Uhr auf SRF zwei - Nach der Hawaii-Rückkehr: Ryf zu Gast im «Sportpanorama»Bei ihrem wohl letzten Auftritt auf Hawaii schrammt Triathletin Daniela Ryf an der Ironman-WM als 5. am Podest vorbei. Der Sieg geht Lucy Charles-Barclay. Weiterlesen ⮕