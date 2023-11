Mit etwas Glück und überragendem Aeschlimann: Der HCD gewinnt in Genf mit 2:1

Das erste Drittel gehört fast komplett dem Genfer Heimteam. Folgerichtig bringt Bertaggia das Heimteam in der 14. Minute in Führung. Und weil die Genfer trotz 11:3-Abschlüssen und drei Überzahlmöglichkeiten den HCD-Goalie kein weiteres Mal überwinden können, bleibt es lange bei der 1:0-Führung. Bis der Davoser Nordström im gegnerischen Slot und in Überzahl alleine gelassen wird und für den 1:1-Ausgleich sorgt.

Im Mitteldrittel kommt der HCD besser aus der Garderobe. Er nimmt die Zweikämpfe besser an und kann auch viel öfters Zeit in der Offensive verbringen. Trotz haben die Genfer auch in diesem Spielabschnitt mehr vom Spiel und deutlich mehr Torabschlüsse. Treffen tun aber nur die Davoser. Stransky verwertet ein Zuspiel von Nussbaumer. Mit einer schmeichelhaften 2:1-Führung gehts in den Schlussabschnitt.

In diesem sind die Genfer wieder deutlich besser als die Davoser, werden aber auch zu selten zwingend vor dem Tor. Erst gegen Schluss, als mit dem Mute der Verzweiflung die Genfer alles nach vorne werfen, wirds nochmals richtig gefährlich. Aber Aeschlimann lässt sich kein weiteres Mal bezwingen und behält trotz einer Schussstatistik von 14:34 aus Davoser Sicht die drei Punkte für die Landwassertaler fest.

Vielen Dank fürs Mitlesen von dieser ereignisreichen Partie. Bereits am Donnerstagabend geht es weiter mit der nächsten Partie des HC Davos in der Westschweiz. Zur gleichen Zeit wartet Lausanne auf die Davoser. Bei uns seid ihr per Liveticker wieder bestens informiert. Einen guten Abend und eine gute Nacht wünsche ich noch.Was für eine Schlussphase. Mehrmals scheitern die Genfer nochmals mit ihren Abschlüssen. Aeschlimann hält alles.

