Mit dem Überfall auf Israel ist das Kalkül der Terrororganisation aufgegangen

29.10.2023 19:26:00 AargauerZeitung 1 min.

In Gaza schmeissen sie sich gerade weg. Nicht die normale Bevölkerung – die hat wenig zu lachen. Sondern die Hamas-Nihilisten in ihren Bunkern, deren Kalkül wieder einmal prächtig aufgegangen ist. So prächtig wie noch nie, muss man sagen.

Israel, Überfall, Terrororganisation, Gaza, Hamas