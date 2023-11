Mit Badenfahrt-Flair: Heute eröffnet der erste Weihnachtsmarkt – dieses Jahr hat die Stadt einen weniger

Organisiert wird es vom Verein Wunderbaden. Erst vor wenigen Monaten stellte er mit der «Arche Neo» noch eine Beiz an der Badenfahrt. «Sich in so kurzer Zeit vom einen in den nächsten Grossanlass zu stürzen, war schon ein Stress», sagt Gesamtprojektleiter Herbert Märki. «Zum Glück sind wir mittlerweile routiniert und konnten gut vorausplanen.»

Einige Elemente der Badenfahrt-Beiz werden jetzt erneut zu sehen sein. Auf den bunten Heissluftballon – im August wurde dieser im Graben zum wahren Blickfang – wartet man zwar vergeblich, dafür hat der Verein einen Grossteil der Bar wiederverwendet. Sie bildet nun das Muschelzelt «Terrazza», das neben dem Eingang zum Parkhaus zu stehen kommt.

Neu werden dort grosse Tische aufgestellt, an denen sich Besucherinnen und Besucher verköstigen können. Ebenfalls zum ersten Mal stellt der Verein zirka 20 aus Holz geschnitzte Waldtiere auf, die Kinder zwischen den Häusern zum Entdecken einladen. Ein weiteres Abenteuer können Besucherinnen und Besucher mit dem Outdoor Escape Game «Die Uhr der Ewigkeit» erleben. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Escape Room und Schnitzeljagd.

Anfangs sorgte diese bei den Betreibern noch für Unmut, weil sie kurzfristig das Konzept ändern mussten (die AZ berichtete). «Mittlerweile hat es sich aber etabliert», sagt Märki. «Mit unserem Anbieter aus Bremgarten haben wir zudem einen guten und regionalen Partner gefunden.»Eine Woche nach dem «Wunderdorf» startet dann auch der «Winterzauber» der Brennerei Humbel aus Stetten in die Saison – und zwar am Mittwoch, 8. November, um 18 Uhr mit der «Aarüerete».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Robbie Williams hatte Sex mit 110 Frauen – heute ist seine Lust wegRobbie Williams lässt in einem ausführlichen Interview tief in seine Psyche blicken und berichtet über Schlafmittelsucht, Schönheits-OPs und die «Man-opause».

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Gewieftes Recycling mit Swing Revue: Swing noir mit exotischer NoteFür sein neues Album «Tropical Breakdown» ist der Genfer Pierre Omer tief in den Keller der Musikgeschichte gestiegen.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Mit etwas Glück und überragendem Aeschlimann: Der HCD gewinnt in Genf mit 2:1Der HCD siegt mit 2:1 in Genf. Es ist ein glücklicher Erfolg gegen den amtierenden Meister, der doppelt so viele Torabschlüsse hatte wie die Landwassertaler. Weiter geht es nun gegen Lausanne.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Drei Viertel der Schweizer zufrieden mit finanzieller SituationSchweizerinnen und Schweizer sind mit grosser Mehrheit zufrieden mit ihrer finanziellen Situation…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Spott aus Russland: Meloni fällt auf Fake-Anruf hereinStatt mit dem Präsidenten der Afrikanischen Union sprach Italiens Ministerpräsidentin mit Komikern aus Putins Propaganda-Apparat.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton Schaffhausen: Präventionskampagne zum richtigen ZeitpunktHeute ist der 'Nationale Tag des Einbruchsschutzes'. Ebenfalls heute lanciert die Schaffhauser Polizei – zusammen mit anderen Schweizer Polizeikorps - die Präventionskampagne 'Gemeinsam gegen Einbruch'.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕