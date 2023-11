Mit 739 PS den stärksten Cayenne aller Zeiten gebaut

Beide haben aufladbare Hybridantriebe (Plug-in) unter der Haube und sind ab diesem Winter entweder als SUV oder als Coupé zu haben.Wir sind täglich mit viel Herzblut im Einsatz, um euch über alles Wichtige in unserer Region zu informieren, euch Hintergründe zu liefern, zu inspirieren, euch Tipps & Tricks für den Alltag zu geben oder einfach zum Lachen zu bringen. Bitte habt deswegen Verständnis, dass die uneingeschränkte Nutzung von suedostschweiz.

BERNERZEITUNG: Gewieftes Recycling mit Swing Revue: Swing noir mit exotischer NoteFür sein neues Album «Tropical Breakdown» ist der Genfer Pierre Omer tief in den Keller der Musikgeschichte gestiegen.

SUEDOSTSCHWEIZ: Mit etwas Glück und überragendem Aeschlimann: Der HCD gewinnt in Genf mit 2:1Der HCD siegt mit 2:1 in Genf. Es ist ein glücklicher Erfolg gegen den amtierenden Meister, der doppelt so viele Torabschlüsse hatte wie die Landwassertaler. Weiter geht es nun gegen Lausanne.

SUEDOSTSCHWEIZ: Drei Viertel der Schweizer zufrieden mit finanzieller SituationSchweizerinnen und Schweizer sind mit grosser Mehrheit zufrieden mit ihrer finanziellen Situation…

TAGESANZEIGER: Spott aus Russland: Meloni fällt auf Fake-Anruf hereinStatt mit dem Präsidenten der Afrikanischen Union sprach Italiens Ministerpräsidentin mit Komikern aus Putins Propaganda-Apparat.

NZZAS: Harvard-Psychologe Pinker: «Eigentlich leben wir immer in harten und schwierigen Zeiten»Der renommierte Professor Steven Pinker glaubt unerschütterlich an den Fortschritt und die Vernunft der Menschen. Wie antwortet er auf den verbreiteten Pessimismus?

SRFNEWS: Schwierige Zeiten für SFV - Auch die Kritik an Grings wird immer lauterDie Frauen-Nati verliert in der Nations League in Zürich 1:7 gegen die Weltmeisterinnen. Immerhin gelingt das Ehrentor.

