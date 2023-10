Missbräuche in der Kirche – wie weiter? Das LZ-Podium ab 18.30 Uhr im Livestream

Stefan Loppacher, Präventionsbeauftrager Bistum Chur / Leiter Fachgremium Schweizer BischofskonferenzLuxuswohnungen in Horw: Projekt bleibt nach Bundesgerichtsentscheid blockiert

Gjorgjev und Hübel elektrisieren das Brügglifeld: Aarau wendet das Abstiegskampf-Szenario in extremis abDer FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Weiterlesen ⮕

Tipps der frühsten Besucher: «Das beste Erlebnis, das man an der Messe haben kann»Die diesjährige Basler Herbstmesse ist eröffnet. Sehen Sie hier die ersten Bilder und Eindrücke vom Samstag – und einige Bahnbewertungen der ersten «Mäss»-Gänger. Weiterlesen ⮕

Lyon verletzt: «Das ist nicht Sport, das ist nicht Fussball»Ein Angriff auf den Lyon-Bus, ein blutüberströmter Weltmeister, eine Spielabsage: Die Attacke mutmasslicher Marseille-Ultras ist der nächste Tiefpunkt einer eskalierten Rivalität. Weiterlesen ⮕

Über 60'000 Menschen sind 2022 aus der Kirche ausgetretenNach der Aufdeckung von über 1000 Missbrauchsfällen in der römisch-katholischen Kirche gibt es eine Häufung von Kirchenaustritten. In den grössten Kirchengemeinden der Kantone Zürich und St. Gallen traten in den letzten zwei Wochen rund ein Viertel so viele Personen aus, wie im ganzen vergangenen Jahr. Das zeigen Recherchen von «Schweiz aktuell«. Weiterlesen ⮕

Schweiz plädiert für Dezentralisierung der katholischen KircheDie Schweizer Bischofskonferenz (SBK) gibt ihre Forderungen für die internationale Synodenversammlung in Rom nächstes Jahr bekannt. Weiterlesen ⮕

Viel Rauch in der Kirche und eine Portion Punk im Theater: Unterwegs am Echolot-FestivalEin Konzert in einer Weinhandlung und Sounds und Visuals in der Kirche. An der dritten Ausgabe des Echolot-Festival in Luzern gab es viel zu entdecken. Weiterlesen ⮕