Ministerrat der OSZE in Skopje

Am 30. November und 1. Dezember fand in Skopje (Nordmazedonien) der 30. Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) statt. Beim Ministerrat der OSZE handelt es sich um das oberste Leitungsgremium der Organisation, das einmal jährlich tagt. Liechtenstein wurde von Aussenministerin Dominique Hasler vertreten.

Das diesjährige hochrangig besetzte Haupttreffen der Organisation stand im Zeichen des Krieges in der Ukraine, weiterer Konflikte in Europa sowie der Zukunft der OSZE. Angesichts der zahlreichen Konflikte und Krisen stand die Sicherheitslage in Europa im Fokus des Ministerrats. Dazu zählen der Krieg in der Ukraine und die Entwicklungen in Bergkarabach sowie die Spannungen im Kosovo. Aussenministerin Dominique Hasler wies in ihrer Rede auf das fehlende Vertrauen in multilaterale Lösungsfindungen sowie auf die Notwendigkeit hin, diesem Trend mit Entschlossenheit zu begegnen. Die Aussenministerin brachte Liechtensteins Unterstützung für die OSZE zum Ausdruck





presseportal_ch » / 🏆 6. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

OSZE-Generalsekretärin zu Besuch in LiechtensteinVaduz (ots) - Am Montag, 6. November weilte die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Maria Schmid, auf Einladung von...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Liechtenstein nimmt in Brüssel an Ministerrat zur Wirtschafts- und Finanzpolitik teilVaduz (ots) - Stellvertretend für Regierungschef Daniel Risch, welcher aufgrund der Novembersitzung des Landtags verhindert war, nahm Simon Biedermann, Generalsekretär des...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Nahost-Krieg führt zu Spannungen bei interreligiöser OrganisationJüdische Vertreter der «IRAS» haben unter Protest das Netzwerk verlassen. Sie fordern den Abtritt der «IRAS»-Präsidentin Rifa’at Lenzin.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Spannungen bei interreligiöser Organisation in der SchweizArchiv: Antisemtische Attacken häufen sich auch in der Schweiz

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Nahost-Krieg führt zu Spannungen bei interreligiöser OrganisationDie jüdischen Vertreter im Vorstand der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft Schweiz (IRAS) haben…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Ein Finanzexperte wechselt zu einer gemeinnützigen OrganisationKaffee mit Daniel Manser: «Menschen glücklich machen»: Früher hat er Anlegern strukturierte Finanzprodukte erklärt, jetzt erfüllt Daniel Manser Träume von benachteiligten Menschen.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »