Laut «Blick» hat der Bundesrat am heutigen Mittwoch beschlossen, dass der Mindestzins im nächsten Jahr von 1 auf 1,25 Prozent ansteigen wird. Somit wurde ein Vorschlag der eidgenössischen BVG-Kommission angenommen. Sie wollte mit ihrer Empfehlung den gestiegenen Zinsen und der Teuerung Rechnung tragen, wie sie zuvor mitteilte. Sie hatte Sätze von 0,5 bis zu 2,0 Prozent diskutiert und sich schliesslich für 1,25 Prozent entschieden.Sie begründete den Entscheid mit der schwierigen Entwicklung der Finanzmärkte.

Vorsorgeeinrichtungen könnten eine höhere Verzinsung gewähren, wenn es ihre Finanzen zuliessen. Vorsorgeeinrichtungen, die nur das Obligatorium versicherten und damit unter dem hohen Umwandlungssatz für die Berechnung der Renten litten, hätten diesen Spielraum aber oft nicht.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) kritisierte die Empfehlung in nach der Empfehlung. Ein Mindestzinssatz würde von 1,25 Prozent würde der aktuellen Teuerung hinterherhinken, schrieb er. Die Altersguthaben verlören so weiter an Wert. Die Gewerkschaften forderten eine Erhöhung auf zwei Prozent.

Travail.Suisse, der Dachverband der Arbeitnehmenden, zeigte sich zuvor erfreut über die Erhöhung. Die BVG-Kommission trage der Zinswende endlich Rechnung, hiess es in seiner Mitteilung. Allerdings hätte sich auch Travail.Suisse aufgrund der Inflation eine stärkere Erhöhung gewünscht.Schoigu nennt Bedingung für Friedensgespräche mit Kiew

