Mindestens zehn Jahre Haft für Eltern von Amokläufer gefordert

Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Michigan fordert mindestens zehn Jahre Haft für die Eltern eines Jungen, der an seiner Schule Amok gelaufen war. Die 46-jährige Mutter zeige einen «erschreckenden Mangel an Reue», der 47-jährige Vater «versäumte es, auch nur das kleinste Mass an normaler Sorgfalt walten zu lassen», wie es in einer Gerichtsakte heisst. Die Eltern hätten den Tod von vier Schülern einer High School im Jahr 2021 verhindern können.

Die Eltern waren Anfang dieses Jahres in getrennten Verfahren wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden

