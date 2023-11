Mindestens 129 Tote bei starkem Erdbeben in Nepal

Bei einem starken Erdbeben in Nepal sind mindestens 129 Menschen gestorben. Zudem seien rund 150 Menschen verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in der Hauptstadt Kathmandu der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmorgen. Die Opferzahlen könnten noch steigen, zumal aus mehreren von der Aussenwelt abgeschnittenen Gebieten zunächst keine bestätigten Angaben vorlagen

. Das Beben hatte nach Messungen der Nationalen Erdbebenwarte (NEMRC) eine Stärke von 6,4 und ereignete sich am Freitagabend um 23.47 Uhr Ortszeit, als viele Menschen schliefen.«Wir haben Berichte, wonach viele Menschen unter Trümmern begraben sind», sagte der Verwaltungsvertreter Harischandra Sharma aus dem Distrikt Jajarkot, wo das Zentrum des Bebens geortet wurde. Schon kurz nach dem Beben hatten demnach in einigen betroffenen Orten die Rettungsarbeiten begonnen. Andere Orte in dem bergigen Himalaya-Land hätten die Helfer hingegen zunächst nicht erreichen können, weil Strassen durch Erdrutsche blockiert gewesen seien. Teils könnten Helfer nur zu Fuss und nicht mit Fahrzeugen anreisen.Das Beben war auch im Norden des Nachbarlands Indien zu spüren, unter anderem in der Hauptstadt Neu Delhi, wie die «Times of India» sowie andere indische Medien berichteten.Sete Giri, ein Dorfvertreter in dem Distrikt Jajarkot, sagte, dass Hunderte Häuser beschädigt worden seien. Viele Bewohner hätten die Nacht anschliessend im Freien verbrach

