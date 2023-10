Millionärsgattin seit fünf Jahren vermisst

Tom Hagen, der Ehemann der Verschwundenen, zählte und zählt zu den reichsten Menschen Norwegens - in einer Rangliste der 400 reichsten Menschen des Landes steht er noch vor Fußballstar Erling Haaland.«Wir hatten wie alle anderen Unebenheiten auf dem Weg», sagte der Ehemann der verschwundenen Anne-Elisabeth Hagen jüngst in einem Interview.

Fünf Jahre ist das Verschwinden der Millionärsgattin inzwischen her. In dieser Zeit hat die Polizei viele Tausend Hinweise erhalten. Weiterhin ist jedoch völlig unklar, was an diesem Halloween-Tag vor einem halben Jahrzehnt genau geschehen ist.Fest steht, dass Anne-Elisabeth Hagen an dem Tag im Laufe des Vormittags verschwunden ist. Die Polizei ermittelte zunächst im Geheimen, ging dann aber zehn Wochen später mit dem Fall an die Öffentlichkeit.

Die Angehörigen gaben die Hoffnung trotzdem nicht auf, dass die Frau noch leben könnte. «Die Familie hofft, weiss aber nicht, ob Anne-Elisabeth weiter am Leben ist», resümierte der Familienanwalt Svein Holden zum ersten Jahrestag des Verschwindens. headtopics.com

Seitdem wirft der Fall Hagen in Norwegen mehr Fragen auf, als er Antworten liefert. Kriminalfälle wie dieser sind normalerweise Material für Skandinavien-Krimis oder TV-Serien – tatsächlich hat Netflix bereits eine Mini-Serie zu dem Fall veröffentlicht. Aber in der Realität?

Da gilt das skandinavische Land mit all seinen Fjorden und Wäldern als friedliches Naturidyll. Der wohl dramatischste Vermisstenfall der norwegischen Geschichte passt in dieses Idyll nur schwerlich hinein.Eine überraschende Wendung erhielt der Fall im Corona-Frühjahr 2020. Anderthalb Jahre nach dem Verschwinden nahm die Polizei plötzlich den steinreichen Ehemann Tom Hagen fest – und zwar unter Tatverdacht. headtopics.com

Weiterlesen:

bluenews_de »

Aktie von Straumann verzeichnet grössten Kurssturz seit drei JahrenDie Aktie des Dentalimplantateherstellers Straumann gerät am Donnerstag unter die Räder. Weiterlesen ⮕

Verzweifeltes Schaf seit zwei Jahren allein gestrandetEin Schaf ist seit mindestens zwei Jahren allein an einem Strand gestrandet und ruft verzweifelt nach Hilfe. Eine Kajakerin versucht, das Schaf zu retten, bisher jedoch ohne Erfolg. Weiterlesen ⮕

- Seit 2 Jahren immer auf Podest: Klappt's in Sölden zum 18. Mal?Der Nidwaldner gewinnt den ersten Riesenslalom der neuen Saison. Weiterlesen ⮕

Adolf Ogi stand am Anfang des Rekords: Seit 55 Jahren sind die Amag und Audi Sponsor der Schweizer SkifahrerSwiss-Ski und die Amag verlängern die längste Sponsoring-Partnerschaft im Schweizer Sport. Didier Cuche war dabei ein Pionier. Weiterlesen ⮕

Geschlechtsangleichende Operationen seit 2019 mehr als verdoppelt2022 gab es doppelt so viele geschlechtsangleichende Operationen wie noch 2019. Insgesamt waren es 525 Eingriffe. Weiterlesen ⮕

Palästinenser: Mehr als 100 Tote im Westjordanland seit Hamas-AngriffSeit dem Terrorangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas sind bei Konfrontationen im… Weiterlesen ⮕