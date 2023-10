Milliardenhöhe an Kurzarbeitsentschädigungen während der Corona-Krise

Kurzarbeitsentschädigungen in Milliardenhöhe sind während der Corona-Krise an besonders betroffene Unternehmen geflossen. Die parlamentarische Oberaufsicht kommt nun zum Schluss, dass die Missbrauchsbekämpfung lückenhaft war - und fordert stärkere Aufsichtsgremien.Bei den kantonalen Arbeitsämtern gingen in der Corona-Krise zehntausende Gesuche für Kurzarbeit ein.

Aus Sicht der GPK-N ist es zudem zentral, dass sicherstellt wird, dass die noch laufenden Kontrollen zur ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigung innerhalb der geltenden Fristen durchgeführt werden. Nur so sei sichergestellt, dass unrechtmässig bezogene Gelder von den fehlbaren Betrieben überhaupt noch zurückgefordert werden könnten.

