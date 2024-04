Milliardendeal: Wyss und Clozels investieren in neues Pharmaunternehmen

Der US-Unternehmer Kenneth Nars Hansjörg Wyss und das Ehepaar Jean-Claude und Martine Clozel investieren gemeinsam in ein neues Pharmaunternehmen. Wyss verkaufte zuvor das Medizintech-Unternehmen Synthes an Johnson & Johnson, während die Clozels das Pharmaunternehmen Actelion an die Amerikaner verkauften. Nun bauen sie gemeinsam das Unternehmen Idorsia auf.