Milliardenbusiness: Altgoldverkauf in der Schweiz boomt

Der Ring wird auf eine Wage gelegt. «Sechs Komma acht-neun», sagt Magdalena Hahn. Sie arbeitet beim Goldhändler Philoro und schätzt den Wert von Altgold. Als Nächstes kommt der Ring in einen Scanner, der erkennt, welche Edelmetalle vorhanden sind. «Wenn ich Platin oder Paladium finden würde, würde ich Ihnen das auch ausbezahlen.»

17 Milliarden Franken liegen in Schweizer Haushalten in Form von altem Schmuck, Goldvrenelis und ähnlichem. Das zeigte kürzlich eine breit angelegte Umfrage der Universität St. Gallen. Der Goldhändler Philoro hat die Umfrage mitfinanziert. Auch Geschäftsführer Christian Brenner bestätigt: «Der Altgoldverkauf ist ein Milliardenbusiness.»

Dieses Jahr hätten die Leute deutlich mehr Gold verkauft, sagt Brenner weiter. Bei reinem Gold seien es vier Prozent mehr, bei Altgold – also Ringen, Ketten oder auch Zahngold – seien es sogar 10 Prozent. headtopics.com

Vorsicht bei diesen Anzeichen:Nicht selten werben fliegende Händler ohne festen Sitz mit Flugblättern im Briefkasten und versprechen Höchstpreise. Vorsicht ist geboten bei: Passend zum Thema So sind Sie auf der sicheren SeiteErstaunt habe ihn, dass die Leute oft zufrieden seien mit dem Preis, den sie für ihr Altgold bekommen, sagt Christian Brenner. Er vermutet, dass oft mehr drin liegen würde. Deshalb:

Alte und neue Methoden«Mich hat extrem überrascht, dass die Leute sich zu 80 Prozent auf eine Prüfmethode verlassen, die dem Standard der Antike entspricht», sagt Philoro-Geschäftsführer Christian Brenner. Er meint damit die Überprüfung von Auge, per Waage und mit Säure. headtopics.com

Beim Säure-Test wird der Goldschmuck angeritzt und Säure aufgetragen. Bei Gold reagiert die Säure nicht, bei anderen Metallen schon. Der Nachteil: Der Schmuck wird beschädigt.

