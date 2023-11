Milliarden-Plan für Wiederaufbau nach Hurrikan «Otis» in Mexiko

Dazu zählen auch Kredite«Otis» traf in der vergangenen Woche als Hurrikan der höchsten Stufe 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von fast 270 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 330 Stundenkilometern auf die Küste bei Acapulco. Mindestens 46 Menschen kamen ums Leben, weitere 58 wurden noch vermisst.

