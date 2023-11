Milli Vanilli: «Girl You Know It’s…» – dann bleibt die Tonspur hängen

Noch heute gelten Pilatus und Morvan als die grössten Witzfiguren der Popgeschichte. Zu den Fake-Auftritten kommen der schlecht gealterte Sound, seichte Melodien mit Rap-Einlagen, dazu der choreografierte Lauftanz, die Schulterpolster, auf welche die kunstvoll frisierten Rastazöpfchen fielen.«Milli Vanilli» (Paramount+)

Denn am Anfang von Milli Vanilli stand die Armut. Der Franzose Fab und der Deutsche Rob waren Breakbeat-Tänzer, als sie sich in München kennen lernten und Freunde wurden. Beide kamen aus zerrütteten Familien. Fab wurde geschlagen, Rob war zur Adoption freigegeben worden. In den Discos Münchens feierte man sie als Paradiesvögel (Fab: «Wir waren die einzigen Farbigen im Nachtleben»).

Farian, auch das ist einer der vielen Aha-Momente des Films, hatte denselben Trick schon bei Boney M in den 70er-Jahren angewandt: Sänger Bobby Farrell war schwarz und kunterbunt gekleidet, singen durfte er nicht selber. Seine Aufgabe war die des Exoten, dessen laszive Dancemoves das Publikum bestricken sollten. Schwarze, die ihre Körper zur Schau stellen, Weisse, die daran verdienen – heute gälte Frank Farians Geschäftsmodell als rassistisch.

Zum Glück ist Korem ein zu guter Dokfilmer, um in diesem Schwarz-Weiss-Schema zu verharren. Die Frage, ob nicht Gier und Hybris die beiden letztlich scheitern liessen, kommt immer wieder auf. Tatsächlich posaunten die Überflieger an der Grammy-Verleihung heraus, dass ihre Musik schwieriger zu singen (!) sei als jene der Rolling Stones. Und liessen McCartney, der ihnen in der Garderobe gratulieren wollte, abblitzen: «Vielleicht später.

