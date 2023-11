Militärverband fordert «konsequenten Aufwuchs der Schweizer Armee»

Der Verband Militärischer Gesellschaften (VMG) verlangt einen Kurswechsel hin zu einem konsequenten Aufwuchs der Schweizer Armee, wie Verbandspräsident Stefan Holenstein betont. (Archivbild) - keystone

In einem zweiten Schritt verlangt der VMG jedoch, dass die Landesregierung im Bereich der Personalbestände einen dringenden Kurswechsel vornimmt: hin zu einem konsequenten Aufwuchs derZwar sei dieser Entscheid zu begrüssen, gleichzeitig gehe er für den VMG jedoch nicht weit genug. VMG-Präsident Stefan Holenstein betont: «DerDer VMG verlangt die Defintion eines Mindestbestandes der Armee. Dieser läge demnach bei rund 140'000 Wehrdienstpflichtigen.

Der VMG fordert zwei grundsätzliche Anpassungen des Militärgesetzes und der Verordnung hinsichtlich der Armeeorganisation: Einerseits müsste ein Mindestbestand definiert werden, damit dieHolenstein ist überzeugt: «Mit solch geringen Beständen lässt sich unser Land nur über wenige Wochen glaubwürdig verteidigen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: – Kriegstetten SO: Eröffnung Rastplatz ChölfeldDer Rastplatz Chölfeld diente während der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten als Installationsplatz.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: – fand 'Magnum'-Fotograf Ernst Scheidegger und weigert sich, ihn zu porträtierenEr war der Familienfotograf der Giacomettis und der Chronist der Kunst der Moderne: Im Kunsthaus Zürich kommt der Schweizer «Magnum»- Fotograf Ernst Scheidegger endlich zur verdienten Würdigung.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Ein geduldiger Zuhörer, der nicht kritisiert: In der Wiler Stadtbibliothek gibt es neu einen LesehundStudien beweisen es: Hunde unterstützen Kinder und Jugendliche bei diversen Blockaden sowie Handicaps und dienen der Leseförderung. In der Stadtbibliothek Wil ist neuerdings einmal monatlich ein Lesehund zu Gast.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Beziehungsdrama der Schweiz und der EUDie beiden Bundeshausredaktoren von SRF leuchten auf dramaturgisch und journalistisch hervorragende Weise ein wichtiges Stück der jüngeren Schweizer Geschichte aus.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Warnung vor der Eskalation: Dem Westen droht der erste doppelte Energieschock seit JahrzehntenNoch sind die wirtschaftlichen Folgen gering, doch es könnte einen Inflationsschub geben wie nach Russlands Angriff auf die Ukraine.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕