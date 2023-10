– Militaria-Händler aus dem Rheintal rechtfertigt sich

Kinderuniformen der Wehrmacht, SS-Flaggen oder Panzergranaten-Attrappen verkauft der Händler Angelo Rutz in seinem Laden in St.Margrethen. Von Kritik hält er nicht viel. Im ausführlichen Interview rechtfertigt er sich.Im Lokal in der Basler Innenstadt gibt es einen Gastgeberwechsel: Beat Rubitschung übergibt an Anna Leibundgut. Sie setzt auf das bisherige Erfolgsrezept: Eine kreative Küche und guten Wein.

Sie sind nie müde: Roboter erobern Schweizer LagerhallenBeim Online-Versandhändler Amazon kommen jetzt humanoide Roboter zum Einsatz. Auch Schweizer Händler statten ihre Lager vermehrt mit Robotern aus. Weiterlesen ⮕

Schweizer Aktienbörse tendiert im frühen Handel festerDie Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag im frühen Handel fester. Händler hoffen auf ein Ende des seit Wochen dauernden Abwärtstrends. Weiterlesen ⮕

Welche Preis für Tränkekälber ist nun eigentlich der richtige?Nach wie vor publizieren Handel und Geburtsbetriebe verschiedene Tränkerpreise. Doch welcher Preis gilt nun, wenn der Händler im Stall steht und Tränker kaufen will? So viel vorneweg, eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Weiterlesen ⮕

Shopping und Patriotismus: Türkische Flaggen schmücken die Istanbuler Einkaufsmeile Istiklal zum 100. Jahrestag der Gründung der türkischen RepublikDie Republik feiert, nur, es gehen nicht alle hin. Klar, auf den ersten Blick ist Istanbul an diesem Wochenende eine grosse patriotische Party, rote Fahnen überall, die ganze Istiklal-Strasse, die Einkaufsmeile, ein Spalier aus Flaggen. Vor dem Topkapi-Palast, wo die Sultane residierten, liegt die Anadolu vor Anker, ein Schiff, auf dem Drohnen landen können, bereit für die Parade am Sonntagabend. 100 Jahre ist die türkische Republik jetzt also alt. «Welche Republik?» Das fragt kurz vor dem Geburtstag einer, der sich als Ismet vorstellt, der Besitzer eines Krämerladens, wenige Blocks nur entfernt vom Flaggenmeer der Istiklal. Seinen Nachnamen sagt Ismet lieber nicht. Man trifft ihn, wenn man die Hauptstrasse überquert und nach Tarlabasi geht, einem engen, immer noch ärmlichen Viertel. Es ist die Rückseite der Istanbuler Innenstadt, die Wäscheleinen hängen über den Gassen, als hätte sich in der Türkei nie etwas verändert. Ein kurdisch geprägtes Viertel ist Tarlabasi. «Für uns», sagt Ismet, auch er ist Kurde, «gab es nie eine Republik.»Eine Runde hat sich gebildet in der Gasse, um Ismet, den Händler. Sie wollen erzählen, wie das ist: in der Türkei leben mit kurdischer Identität. «Die Republik», sagt einer, «die hat uns nichts gegeben. Nur Schmerzen Weiterlesen ⮕

SPD verteidigt deutsche Enthaltung bei Gaza-ResolutionDie SPD hat die deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung verteidigt. Deutschland habe hart daran gearbeitet, einen gerechten Beschluss zu erreichen, jedoch sei dies nicht gelungen. Es wurde betont, dass es sich um eine brutale Aggression handelte und dass Deutschland Israel bei der Verteidigung seiner Sicherheit unterstützen werde. Weiterlesen ⮕

Am Wochenende wurde von Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt. Welchen Sinn hat das Hin-und-her-Stellen überhaupt?Am 29. ​Oktober wurde von Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt. Welchen Sinn hat das Hin-und-her-Stellen überhaupt? Als Pro-Argument wurde etwa die Energieeinsparung bei der Beleuchtung vorgebracht. Am Abend werde im Sommer weniger Licht gebraucht, wenn es im Tagesablauf eine Stunde länger hell sei. Weiterlesen ⮕