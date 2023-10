Milena Moser und Joachim Rittmeyer im Literaturhaus +++ Goldach: Einbrüche in Einfamilienhäuser +++ Stadtpolizei rückt über 20 Mal aus

Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.Gleich drei «Schwergewichte» des Worts sind diese Woche in Veranstaltungen des St.Galler Literaturhauses Wyborada zu Gast. Am Mittwoch, 1.

Zweimal musste die Stadtpolizei wegen alkoholisierten Personen ausrücken, wobei ein Mann aufgrund seines Zustandes durch die Rettung ins Spital gebracht werden musste. Zudem intervenierte die Stadtpolizei St.Gallen aufgrund von drei Ruhestörungen, wobei das Gespräch gesucht und anschliessend die Musik leiser gestellt wurde. In zwei Fällen stellten Patrouillen Restaurationsbetriebe fest, welche sich nicht an die Schliessungszeiten gehalten haben. Diese wurden gebüsst.

Als der Verkehr rollte, bog der 19-Jährige mit seinem Auto nach rechts ab. Gleichzeitig fuhr der 44-Jährige auf seinem Elektro-Kleinmotorrad auf dem Radstreifen rechts an der Fahrzeugkolonne vorbei, wobei es zum Zusammenstoss zwischen dem Auto und dem Kleinmotorrad kam. Der 44-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 3500 Franken. headtopics.com

Pawar wuchs in Bruggen auf, besuchte einige Jahre einen Gospelchor und bildete sich im Anschluss autodidaktisch weiter. Unter anderem brachte sie sich das Gitarrenspielen bei. In den vergangenen Jahren trat sie regelmässig in der Ostschweiz auf, unter anderem auch am Openair St.Gallen.Die Kantonspolizei St.Gallen gibt jeweils am Freitag bekannt, an welchen Standorten im Kanton sich semistationäre Radaranlagen befinden. Damit möchte sie die Sicherheit im Strassenverkehr steigern.

Nach der geistigen Nahrung gibt’s ab 10.30 Uhr leibliche Nahrung im Form eines «Zmorge» in der Denkbar. Beides zusammen, Orgelfeier und Zmorge, verstehen die Verantwortlichen als Gottesdienst.«Würde eine Pfeife herunterdonnern, könnte sie jemanden erschlagen»: Bau der 3D-Orgel in der Laurenzenkirche in St.Gallen geht in die heikle PhaseLaurenzen-Prosecco, perlende Läufe, Vollbad im Klang: Der Brite Thomas Trotter liess das St. headtopics.com

Swissmem zieht Unterstützung für Tiana Moser zurückDer Industrieverband Swissmem hat seine Unterstützung für Tiana Moser bei den Zürcher Ständeratswahlen zurückgezogen. Zuvor hatte der Verband auf Linkedin für die Wahl von Moser geworben, um den Schweizer Werkplatz zu stärken.

Mehrere Vorfälle in St.Gallen: Mann wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigtBei der Stadtpolizei St.Gallen gingen am Wochenende mehr als 20 Einsatzmeldungen ein. Es kam zu verbalen und tätlichen Auseinandersetzungen, alkoholisierten Personen und Ruhestörungen. Ein Mann wurde wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigt.

FC St.Gallen gewinnt mit 2:0 gegen BulleDer FC St.Gallen gewinnt das Spiel gegen Bulle mit 2:0. Yanis Lahiouel erzielt beide Tore.

Grasshoppers erleben schwieriges Auswärtsspiel gegen FC St.GallenDie Grasshoppers haben bei ihrem Auswärtsspiel gegen den FC St.Gallen eine schwierige Erfahrung gemacht. Der Trainer Bruno Berner bezeichnete das Spiel als eines der schwierigsten und härtesten für alle Teams. Der FC St.Gallen ist besonders stark im eigenen Stadion und wird von den Fans angetrieben.

Fleissige Engelsscharen: Mit Pauken und Trompeten huldigt die Bachstiftung St.Gallen den himmlischen BeschützernDie Kantate «Herr Gott, dich loben alle wir» BWV 130 stand am vergangenen Freitagabend auf dem Programm der J. S. Bach-Stiftung. Engel und ihr Wirken stehen in dieser Kantate zum Michaelistag im Mittelpunkt – der Theologe Walter Sparn betonte in seiner Reflexion ihre Unermüdlichkeit.

FC St.Gallen siegt dank überragendem Zanotti & Geubbels-GeniestreichSpektakulärer 3:1-Sieg im Kybunpark! Der FC St.Gallen schlägt GC mit 3:1. Geubbels glänzt mit Geniestreich, Zanotti ist an drei Toren beteiligt.