Milder Winter führt zu mehr verfügbarem Wasserkraftstrom

Die Winter werden milder – immer weniger Schnee fällt. Das hat auch einen Einfluss auf die Energieversorgung.Für die Energieversorgung bedeutet das aus Schweizer Sicht eine Saisonalitätsverschiebung, sagt Hannes Weigt, Professor für Energieökonomie an der Universität Basel.

«Wir werden im Winter höhere Temperaturen haben, und statt Schnee fällt dann Regen – auch in den höheren Berglagen.» In der Kombination mit Wasserkraft könne dieser Regen dann aber direkt verstromt werden, da man nicht auf die Schneeschmelze warten müsse. «Aus rein energetischer Sicht ist das nicht schlecht, weil dadurch mehr Wasserkraftstrom im Winter verfügbar ist.

